12,000 குற்றவாளிகளின் செயல்பாடுகள் கண்காணிக்கப்படும்: எஸ்.பி., தகவல்
12,000 குற்றவாளிகளின் செயல்பாடுகள் கண்காணிக்கப்படும்: எஸ்.பி., தகவல்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:09 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:06 AM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் குற்றங்களை தடுக்கும் வகையில் ஐந்து ஆண்டுகளில் பல்வேறு குற்றங்களில் தொடர்புள்ள 12 ஆயிரம் பேரின் தற்போதைய செயல்பாடுகளை கண்காணிக்க உள்ளதாக புதிய எஸ்.பி., ஹரி கிரண் பிரசாத் தெரிவித்தார்.
ராமநாதபுரம் எஸ்.பி., அலுவலக கூட்ட அரங்கத்தில் டி.எஸ்.பி.,க்கள், இன்ஸ்பெக்டர்கள், எஸ்.ஐ.,க்கள், கிரைம், தனிப்பிரிவு போலீசார் பங்கேற்ற ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. புதிய எஸ்.பி., ஹரி கிரண் பிரசாத் தலைமை வகித்து, மாவட்டத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள், போக்சோ, குட்கா விற்பனை, குற்ற வழக்குகளின் விபரங்கள், சிங்கப்பெண் போலீசார் நடவடிக்கை குறித்து ஆய்வு செய்தார்.
எஸ்.பி., ஹரிகிரண் பிரசாத் கூறுகையில், வாரத்தில் ஒவ்வொரு செவ்வாய் அன்றும் போலீசார் குறைகளை கேட்டறிந்து அவை நிவர்த்தி செய்யப்படும்.
புதன், சனியன்று நடைபெறும் குறை தீர்க்கும் முகாமில் பொதுமக்கள் என்னை நேரடியாக சந்தித்து மனு அளிக்கலாம். அதன் பேரில் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மது, குட்கா விற்பனை, போக்சோ, திருட்டு, கொலை, மணல் கடத்தல், கஞ்சா, லாட்டரி விற்பனை, கடல்வழி கடத்தல் என கடந்த 5 ஆண்டுகளில் குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புள்ள 12 ஆயிரம் பேரின் தற்போதைய வங்கி கணக்கு விபரங்களை ஆய்வு செய்து குற்றங்களில் ஈடுபடுவதை தடுக்க அவர்களை தொடர்ந்து கண்காணிக்க உள்ளோம் என்றார்.