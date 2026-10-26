மைசூர் - ராமேஸ்வரம் ரயிலை மீண்டும் இயக்க வலியுறுத்தல்
மைசூர் - ராமேஸ்வரம் ரயிலை மீண்டும் இயக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : செப் 23, 2026 05:23 PM
ADDED : செப் 23, 2026 05:22 PM
ராமநாதபுரம்:ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து மதுரை, நாமக்கல், ஓசூர் வழித்தடத்தில் மைசூருக்கு ரயில் இயக்க வேண்டும் என ராமேஸ்வரம் ரயில் பயணிகள் சங்கத்தினர் வலியுறுத்தினர்.
ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலையம் மறுசீரமைப்பு, புதிய பாம்பன் ரயில் பாலம் தொடர்பான பணிகள் காரணமாக வெளிமாநில ரயில்கள் ராமநாதபுரம் வரை மட்டும் இயக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் தீபாவளி, கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு தொடர் விடுமுறையில் ராமேஸ்வரம்-மைசூர் இடையே வாராந்திர ரயில் இயக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. ராமேஸ்வரம் ரயில் பயணிகள் சங்கத்தினர் கூறியதாவது: பெங்களூர், மைசூரில் வசிக்கும் தென்மாவட்டங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு விடுமுறை நாட்களில் அதிகம் பயணம் மேற்கொள்வர். புதிய பாம்பன் பாலம் திறந்தவுடன் ராமேஸ்வரம்-மைசூர் இடையே வாராந்திர ரயில் இயக்குவதாக முன்மொழியப்பட்டது. ஆனால் பண்டிகை நாட்களில் மட்டும் சிறப்பு ரயிலாக இயக்கப்பட்டது. தெற்கு ரயில்வே மற்றும் தென்மேற்கு ரயில்வே இணைந்து மைசூர்-ராமேஸ்வரம் வாராந்திர ரயில் இயக்குவதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த ரயிலை மதுரை, நாமக்கல், ஓசூர் வழித்தடத்தில் இயக்க வேண்டும் என்றனர்.