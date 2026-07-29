/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/அரசு பஸ் டிரைவர் வீட்டில் 16 பவுன் நகை திருட்டு
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 08:14 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:11 PM
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ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரத்தில் அரசு பஸ் டிரைவர் வீட்டின் கதவை உடைத்து 16 பவுன் நகைகளை திருடர்கள் திருடிச் சென்றனர்.
ராமேஸ்வரம் புதுரோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் மாரீஸ்வரன் 55. இவர் அரசு பஸ்சில் டிரைவராக பணியாற்றி வருகிறார். நேற்று முன்தினம் இரவு ராமநாதபுரம் அருகே சித்தார்கோட்டையில் நடந்த முளைக்கொட்டு விழாவிற்கு குடும்பத்தினருடன் சென்றுள்ளார்.
இதனை நோட்டமிட்ட திருடர்கள் அன்றிரவு வீட்டின் கதவை உடைத்து பீரோ அருகில் இருந்து சாவியை எடுத்து திறந்து 16 பவுன் தங்க செயின், ஒரு ஜோடி வெள்ளி கொலுசை திருடிச் சென்றனர். தனுஷ்கோடி போலீசார் திருடர்களை தேடி வருகின்றனர்.
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