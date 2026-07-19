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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ஜனநாயகன் படத்தை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறேன்: அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் பேச்சு

ஜனநாயகன் படத்தை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறேன்: அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் பேச்சு

ஜனநாயகன் படத்தை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறேன்: அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் பேச்சு

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:31 PM

ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:01 PM

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UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:31 PM ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:01 PM

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கீழக்கரை: ஜனநாயகன் படத்தை ரசிகர்களாகிய உங்களைப்போல் நானும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறேன் என்று அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் பேசினார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை தாசிம் பீவி அப்துல் காதர் மகளிர் கல்லுாரியில் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்திற்கு வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது. சீதக்காதி அறக்கட்டளை மானேஜிங் டிரஸ்ட்டி அகமது புகாரி முன்னிலை வகித்தார்.

கீழக்கரை உஸ்வத்துன் ஹசனா முஸ்லிம் சங்க தலைவர் முஜிபுர் ரகுமான் மற்றும் தொழிலதிபர் ஆதில் ஜுனைத் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் பேசியதாவது:

முதல்வர் விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் தியேட்டர்களில் ஜூலை 23ல் ரிலீஸ் ஆகிறது. ரசிகர்களாகிய உங்களைப் போலவே நானும் ஆவலுடன் திரைப்படத்தை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறேன். அந்தப் படத்தில் ஒரு சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளேன். ஜனநாயகன் படத்தில் இலியாஸ் என்ற கதாபாத்திரத்தில் தலைவருக்காக, என்னுடைய நண்பருக்காக எனது உயிரை தியாகம் செய்யக்கூடிய கேரக்டரில் நடித்துள்ளேன்.

அந்த கேரக்டரில் நடிப்பதற்காக அதிக சிரத்தை எடுத்து ஒரு முஸ்லிம் போல நடித்தேன்.

துாத்துக்குடி தொகுதியில் நான் போட்டியிட்ட போது என்னை புறக்கணிப்பது போல் பேசினர். இருந்தாலும் நீ எப்படி துாத்துக்குடியில் ஜெயிக்க முடியும். தி.மு.க.,வின் கோட்டை அல்லவா என்று கூறினர். நான் எனது மக்களின் மீது நம்பிக்கை வைத்து இங்கு வந்தேன். அதற்கு பரிசாக என்னை ஜெயிக்க வைத்தனர் என்றார்.

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