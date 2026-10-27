தொண்டி மணிமுத்தாறு நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் துார்வாரப்படும்: சீமான் பேட்டி
தொண்டி மணிமுத்தாறு நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் துார்வாரப்படும்: சீமான் பேட்டி
ADDED : அக் 27, 2026 06:32 PM
தொண்டி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டியில் மணிமுத்தாறை துார்வார தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறியதால் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் துார்வாரப்படுகிறது என சீமான் கூறினார். தொண்டியில் மணிமுத்தாறு உள்ளது. பல ஆண்டுகளாக துார்வாரப்படாமல் இருந்ததால் துார்ந்து போயிருந்தது. மழைக் காலத்தில் தண்ணீர் ஓட வசதியில்லாமல் தேங்கியது. நேற்று நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் துார்வாரும் பணி துவங்கியது.
இப்பணியை துவக்கி வைத்த நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறியதாவது:
தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்காததால் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் துார்வார அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் மதுரைக் கிளையில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சொந்த செலவில் துார்வாரிக் கொள்ள நீதிபதிகள் அனுமதி அளித்தனர். அதனை தொடர்ந்து துார்வாரும் பணி நேற்று துவங்கியது.
மக்களின் உழைப்பால் துார்வாரப்படும் இந்த ஆற்றில் மக்கள் யாரும் பிளாஸ்டிக் குப்பை, கழிவுகளையும் வீச வேண்டாம். தமிழகத்தில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விலை உயர்ந்து விட்டது. அரசு அக்கறை கொள்ளாமல் உள்ளது. அரசு மருத்துவமனைகளில் புதிய கட்டமைப்பு வசதிகள், அடிப்படை வசதிகள், டாக்டர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது என்றார்.