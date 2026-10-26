விஜயதசமியில் புதிய மாணவர்கள் சேர்க்கை

ADDED : அக் 20, 2026 08:02 PM
ராமநாதபுரம்: விஜயதசமியை முன்னிட்டு ராமநாதபுரம் அரசுப் பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகளில் புதிய மாணவர் சேர்க்கை (வித்யாரம்பம்) நடந்தது.
நேற்று விஜயதசமியை முன்னிட்டு ராமநாதபுரம் அரசு, உதவிபெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் புதிய மாணவர்கள் சேர்க்கை நடந்தது. அப்போது குழந்தைகளுக்கு மாலை அணிவித்து நெல்மணி, அரிசியில் ‘அ’ எழுதி கல்வி கற்றலை துவக்கி வைத்தனர்.
ராமநாதபுரம் அருகே பேராவூர் எம்.ஜி., பப்ளிக் பள்ளியில் பெற்றோர் மடியில் குழந்தைகளை அமர வைத்து மஞ்சள் கலந்த அரிசியில் ‘அ’ எழுத வைத்தனர். பள்ளி நிறுவனர் டாக்டர் பிரேமலெட்சுமி குழந்தைகளுக்கு இனிப்பு, பரிசுகள் வழங்கினார். முதல்வர் விஜயலெட்சுமி, துணை முதல்வர் ராதா, ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.
இதே போல நகராட்சி, ஊராட்சி துவக்கப்பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் புதிய மாணவர்களை சந்தனம், குங்கும், இனிப்பு வழங்கி வரவேற்றனர். பழங்கால முறைப்படி அரிசியில் ‛அ’ எழுத வைத்து மாணவர் சேர்க்கை நடந்தது.