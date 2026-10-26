விளம்பர கட்டுரை) திருவாடானை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் வெற்றி திட்டம் ஊராட்சி செயலர்கள் களப்பணியில் தீவிரம்
விளம்பர கட்டுரை) திருவாடானை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் வெற்றி திட்டம் ஊராட்சி செயலர்கள் களப்பணியில் தீவிரம்
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:31 AM
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள 47 ஊராட்சிகளிலும் வெற்றி திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகள் மற்றும் அரசு நலத்திட்டங்கள் அனைத்தும் சிறப்பாக நடந்து வருகிறது. திருவாடானை ஊராட்சி ஒன்றிய வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (ஊராட்சி) ஜெயமுருகன் கூறியதாவது:
தமிழக அரசு வெற்றி திட்டம் என்ற புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தில் திருவாடானை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள ஊராட்சிகளில் மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் சிறப்பான முறையில் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது. சாலை, குடிநீர் விநியோகம், தெருவிளக்கு வசதிகள் கிராமப்புற உள் கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு பணிகள் நடக்கிறது.
சுகாதாரமான கிராமப் புற சூழலை உருவாக்குவதை நோக்கமாக கொண்டு துாய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. குப்பையை சேகரித்து தரம் பிரிக்கும் பணி கிராம ஊராட்சிகளில் தடையின்றி நடக்கிறது. கொசு ஒழிப்பு மற்றும் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணிகள் நடந்து வருகிறது. மக்களுக்கும் சுற்றுப்புறத்தை துாய்மையாக வைத்திருக்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
கிராமங்களில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் குறுங்காடுகள் அமைக்கும் பணிகளும் நடக்கிறது. கிராமங்களில் பசுமையை அதிகரிக்கும் வகையிலும், நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை உயர்த்தும் நோக்கத்துடனும் ஊராட்சிகளில் காலி இடங்களில் குறுங்காடுகள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. மரக்கன்றுகளை நட்டு அவைகளை முறையாக பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த மரங்கள் வளர்வதன் மூலம் காற்று மாசுபடுவது குறைக்கப்பட்டு, ஆரோக்கியமான சூழல் நிலவுவதுடன் பறவைகளின் வாழ்விடங்களும் மேம்படும் என்றார்.