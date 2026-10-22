பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் குறித்து வேளாண்துறை விழிப்புணர்வு: தலைமுறைகளை கடந்தும் அழியாத இயற்கை வரம்
பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் குறித்து வேளாண்துறை விழிப்புணர்வு: தலைமுறைகளை கடந்தும் அழியாத இயற்கை வரம்
ADDED : செப் 30, 2026 04:06 AM
திருப்புல்லாணி: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் முன்னோர்களால் பல தலைமுறைகளாக இயற்கை முறையில் பயிரிடப்பட்டு மண்ணின் தன்மைக்கும், கால நிலைக்கும் ஏற்ப தகவமைக்கப்பட்ட நெல் வகைகளாகும். இவற்றில் அதிக மருத்துவ குணங்களும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கொண்டது. இவை பல தலைமுறைகளை கடந்தும் அழியாத இயற்கை வரமாக உள்ளன.
தமிழர்களின் வாழ்வியல் முறைகளோடு ஒத்துப்போன நெல் ரகங்கள் பல்வேறு பயன்பாடுகள் மிக்கவை. காலப்போக்கில் அவற்றின் மகத்துவங்கள் தெரியாமல் தற்போது அவற்றை கண்டறிந்து விவசாயிகள் பயன்படுத்தும் புதிய நிலை தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது. வேளாண் கல்லுாரியில் பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் குறித்த ஆராய்ச்சியிலும் ஈடுபட்டு அவற்றை உழவர் வயல் வெளிகளில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகின்றனர்.
பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் குறித்த பல்வேறு விதமான ஆய்வு கட்டுரைகளை சமர்ப்பித்தும் வருகின்றனர். வேளாண் கல்லுாரி ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் கூறியதாவது:
மாப்பிள்ளை சம்பா: உடலுக்கு நல்ல தெம்பையும், ஆண்மையையும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் தரக்கூடியது. சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
கருப்பு கவுனி: அரசர்களின் நெல் என்று அழைக்கப்படும். இது மிக அதிக அளவிலான ஆன்ட்டி ஆக்சிடென்ட் கொண்டது. புற்று நோய் வராமல் தடுக்கவும், உடல் எடையை குறைக்கவும் பயன்படுகிறது.
சீரகச் சம்பா: நறுமணம் சுவையும் கொண்டது. பிரியாணி மற்றும் நெய் சோறு செய்ய உகந்தது. செரிமான கோளாறுகளை சரி செய்கிறது.
காடை கழுத்தான்: வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடியது. இது எலும்புகளுக்கு பலன் சேர்க்கும்.
துாயமல்லி: பார்க்க முத்து போல வெண்மையாக இருக்கும். இது நரம்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்தவும். சரும ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது.
காட்டுயானம்: மிக உயரமாக வளரக்கூடிய ரகமாகும். மலச்சிக்கல் மூலம் மற்றும் சர்க்கரை நோய்க்கு நல்ல மருந்தாக செயல்படுகிறது.
பூங்கார்: பெண்களுக்கு கர்ப்ப காலத்திலும் பிரசவத்திற்கு பிறகும் தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை வழங்கி தாய்ப்பால் சுரப்பை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
கிச்சடி சம்பா: உடலுக்கு உடனடி ஆற்றலை தரும் மெலிதான நெல் ரகம். தசை மற்றும் நரம்புகளுக்கு வலுவூட்டும். அன்றாட உணவிற்கு மிகவும் ஏற்றது. கருங்குருவை, நீலச்சம்பா, அறுபதாம் குருவை, தங்க சம்பா, சிவன் சம்பா, நெல்லையப்பர் உள்ளிட்ட பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் உள்ளன.
பாரம்பரிய நெல் ரகங்களில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அரிசியில் சாதம் வடித்து இரவு ஊற வைத்து மறுநாள் காலையில் பருகும் பழைய சோறு, உடலில் நல்ல பாக்டீரியாவை அதிகரித்து செரிமானத்தை மேம்படுத்தும். பூங்கார் மற்றும் இட்லி சம்பா ரகங்கள் மெதுவான சுவையான இட்லி, தோசை செய்வதற்கு சிறந்தவை.
இவற்றில் குறுகிய, மத்திய மற்றும் நீண்ட கால ரகங்கள் உள்ளன. 110 நாட்கள் வரையிலும் 150 நாட்கள் முதல் 210 நாட்கள் வரையிலும் வளரக்கூடிய வகையில் நெல் ரகங்கள் உள்ளன என்றனர்.
தற்போது பெருவாரியாக விவசாயிகள் இயற்கையாக பாரம்பரிய நெல் வகைகளை வாங்கி பயன்படுத்துவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். திருப்புல்லாணி வேளாண் துறை அலுவலர்கள் இதற்கான வழிமுறைகளையும் காட்டி வருகின்றனர்.