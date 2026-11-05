ஏர்டெல் வொய்பை பாதிப்பு வாடிக்கையாளர்கள் அவதி ஏர்டெல் இணையதள சேவை பாதிப்பு
ஏர்டெல் வொய்பை பாதிப்பு வாடிக்கையாளர்கள் அவதி ஏர்டெல் இணையதள சேவை பாதிப்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 11:05 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:01 AM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் கடந்த ஒரு வாரமாக ஏர்டெல் இணையதள சேவை பழுதால் வாடிக்கைாளர்கள் அவதியடைகின்றனர். புகார் அளித்து ஒரு வாரமாகியும் சரி செய்ய வராமல் இழுத்தடிப்பதால் வேதனையில் உள்ளனர்.
தொலைத் தொடர்பு சேவை நிறுவனமான பார்தி ஏர்டெல் மொபைல் மற்றும் டேட்டா சேவை வழங்குவதில் முன்னோடியாக திகழ்கிறது. பல லட்சம் வாடிக்கையாளர்கள் இந்நிறுவன சேவையை பயன்படுத்துகின்றனர். இந்நிலையில் இந்த நிறுவன டேட்டா சேவையில் பல்வேறு குறைபாடுகள் இருப்பதாகவும், முறையான சேவை கிடைக்கவில்லை என்ற புகார் எழுந்துள்ளது.
ஏர்டெல் பிளாக் இணையதள வாடிக்கையாளர்கள் கூறுகையில், ஏர்டெல் மொபைல் சேவையில் சிக்னல் இருந்தாலும் இணைய சேவை சரியாக கிடைப்பதில்லை. குறிப்பாக ஏர்டெல் பிளாக் வொய்பை சேவை படுமோசம். இதுகுறித்து சேவை மையத்தில் பலமுறை புகார் அளித்தும், முறையான நடவடிக்கை இல்லை. இதை சரிசெய்ய ஏர்டெல் நிறுவனம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.