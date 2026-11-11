மது போதையில் அட்டகாசம்: மகனை கொன்ற தாய்

UPDATED : நவ 10, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:48 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் மது போதையில் வீட்டில் உள்ள பொருட்களை அடித்து நொறுக்கிய மகனை கொலை செய்த தாயை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ராமநாதபுரம் அருகே சாத்தான்குளம் பகுதியை சேர்ந்த கதிரேசன் மகன் கருப்பசாமி 41. இவரது மனைவி சமீபத்தில் இறந்த நிலையில் தனது தாய் அங்குத்தாய் 58, வீட்டில் வசித்து வந்தார். தினமும் மது அருந்தி வந்து வீட்டில் உள்ள பொருட்களை உடைப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். நேற்று (நவ.,9) மாலை 6:00 மணிக்கு மது அருந்திய நிலையில் கருப்பசாமி, வீட்டில் உள்ள பொருட்களை அடித்து சேதப்படுத்தினார். அப்போது அவருக்கும், தாயார் அங்குத்தாய்க்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அங்குத்தாய் கையில் வைத்திருந்த கட்டையால் கருப்பசாமி தலையில் அடித்தார். இதில் சம்பவ இடத்திலேயே கருப்பசாமி உயிரிழந்தார். கேணிக்கரை போலீசார் அங்குத்தாயை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.