﻿ கூட்டுறவு சங்க அனைத்து  பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:13 AM
ராமநாதபுரம்: தமிழ்நாடு மாநில தொடக்க கூட்டுறவு சங்கம் அனைத்து பணியாளர்கள் சங்கம் (டாக்பியா) ராம நாதபுரம் மாவட்டம் சார்பில் தொடக்க, நகர கூட்டுறவு கடன் பணி யாளர் சங்கங்களின் பணியாளர்கள், ரேஷன் கடை பணியாளர்களின் 13 அம்ச கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி ஊர்வலமாக வந்து கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடு பட்டனர்.
டாக்பியா மாவட்ட தலைவர் மீனாட்சி சுந்தரம் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செயலாளர் குஞ்சர பாண்டியன் முன்னிலை வகித்தனர். இதில், ரேஷனில் தாயுமானவர் திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். பாக்கெட் முறையை அமல்படுத்த வேண்டும். 40 சதவீதம் சங்க பணியாளர்கள் புதிய ஊதியம் பெற முடியவில்லை. எனவே நிபந்தனைகளை தளர்த்த வேண்டும்.
அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும். கருணைத்தொகை ரூ.1000 உயர்த்தி மைய வங்கி பணியாளர்களுக்கு இணையாக வழங்க வேண்டும். சங்க செயலாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச நிர்வாக அதிகாரம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர். (டாக்பியா) மாவட்ட நிர்வாகிகள், 132 சங்க பணி யாளர்கள் பங்கேற்றனர்.