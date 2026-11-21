முனியசாமி கோயில் கட்டுமான தடை அனைத்து கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்
முனியசாமி கோயில் கட்டுமான தடை அனைத்து கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:33 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:28 PM
ராமேஸ்வரம்:
ராமேஸ்வரத்தில் இரட்டை தாளை முனியசாமி கோயில் திருப்பணிக்கு முட்டுக்கட்டை விதித்த வனத்துறையினரை கண்டித்து அனைத்து கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமான இரட்டை தாளை முனியசாமி கோயில் தனுஷ்கோடி செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகில் அமைந்துள்ளது. உள்ளூர் மக்களின் குல தெய்வமாக விளங்கும் இக்கோயிலில் ரூ.30 லட்சத்தில் திருப்பணிகள் துவக்க கோயில் நிர்வாகம் முன் வந்தது. ஆனால் இக்கோயில் வனத்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தில் உள்ளதால் கட்டுமானங்கள் கூடாது என வனத்துறையினர் தடை விதித்தனர்.
இதுகுறித்து கலெக்டர், உயர் அதிகாரியிடம் மக்கள் முறையிட்டும் பலனில்லை. இந்நிலையில் வனத்துறையை கண்டித்தும் திருப்பணிகள் துவைக்கக் கோரி நேற்று ராமேஸ்வரம் தேவர் சிலை அருகில் அனைத்து கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர். ராமேஸ்வரம் நகராட்சி தலைவர் நாசர்கான், அ.தி.மு.க., நகர் செயலாளர் அர்ச்சுனன், கவுன்சிலர் சங்கர், பா.ஜ., நகர் தலைவர் மாரி, இந்திய கம்யூ., நகர் செயலாளர் செந்தில், ம.தி.மு.க., நகர் செயலாளர் வெள்ளைச்சாமி, ஹிந்து முன்னணி, ஹிந்து மக்கள் கட்சி மாவட்ட தலைவர்கள் ராமமூர்த்தி, பிரபாகரன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.