1292 பள்ளிகளின் மாணவர்களுக்குவழங்க 1.34 லட்சம் கேக் ஒதுக்கீடு
1292 பள்ளிகளின் மாணவர்களுக்குவழங்க 1.34 லட்சம் கேக் ஒதுக்கீடு
UPDATED : நவ 10, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:16 PM
ராமநாதபுரம்: குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 9 கிடங்குகளில் பாதுகாப்பாக வைத்து 1292 பள்ளிகளுக்கு 1 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 812 ‘கேக்’ கள் வழங்க ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ராமநாதபுரம் அரசு நகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, டி.டி.விநாயகர் மேல்நிலைப்பள்ளி, ராமநாதபுரம் செய்யது அம்மாள் மேல்நிலைப்பள்ளி, பொக்கனாரேந்தல் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, கடுகுசந்தை ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி ஆகிய பள்ளிகளில் கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் நவ.,14ல் குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு அரசு, அரசு உதவி பெறும் தொடக்க, நடுநிலை, உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்காக தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ள ‘கேக்’களை ஆய்வு செய்தார்.
இதன்படி மாவட்டத்தில் 1292 பள்ளிகளில் 1 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 812 கேக்குகள் வழங்க ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு எவ்வித குறைபாடின்றி வழங்க வேண்டும், என கல்வித்துறை அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். ––––––