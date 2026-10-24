திறமையும், மனித நேயமும் மிக்க செவிலியர்களை உருவாக்கும் செய்யது அம்மாள் செவிலியர் பள்ளி
திறமையும், மனித நேயமும் மிக்க செவிலியர்களை உருவாக்கும் செய்யது அம்மாள் செவிலியர் பள்ளி
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:31 AM
ரா மநாதபுரத்தில் உள்ள செய்யது அம்மாள் பொறியியல் கல்லுாரி வளாகத்தில் 2024ம் ஆண்டில் செய்யது அம்மாள் செவிலியர் பள்ளி (மகளிர்) அமைக்கப்பட்டது.
திறமையும் மனித நேயமும் மிக்க செவிலியர்களைஉருவாக்க வேண்டும் என்ற உயர் நோக்கத்தில் சிறந்த கல்வி, முறையானபயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. துவங்கிய மூன்று ஆண்டுகளில் அனைத்துதரப்பினரின் நம்பிக்கையை பெற்றுள்ளது.
இங்கு மாணவிகளின் கற்றலுக்கு உதவும் வகையில் நவீன வகுப்பறைகள்,தேவையான உபகரணங்களுடன் கூடிய ஆய்வகங்கள்அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தனிச்சிறப்புகளில் ஒன்றாக செய்யது அம்மாள் அறக்கட்டளை மருத்துவமனையுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் உள்ளது.
தரமான மருத்துவச் சேவைகளுக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட மருத்துவ வசதிகளுக்கு பெயர்பெற்ற மருத்துவமனையில் மாணவிகளுக்கு பயனுள்ள நேரடி மருத்துவப் பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகிறது.
மருத்துவத் துறையின் நடைமுறைகள், செயல்பாடுகள், நோயாளிகள் பராமரிப்பு பணிகளை நேரடியாக அறிந்து கொள்கின்றனர். நோயாளிகளின் தேவைகளை புரிந்து கொண்டு பொறுப்புடன் செயல்பட பயிற்சி பெறுகின்றனர். சமூகத்தின் சுகாதாரத் தேவைகளை புரிந்து கெள்ளும் திறமையான செவிலியர்களை உருவாக்குதில் கவனம் செலுத்துகிறோம்.
திறமையும், மனித நேயமும் மிக்க செவிலியர்களை உருவாக்கி, மக்களின் நலனுக்கும், சுகாதாரத்துறையின் வளர்ச்சிக்கும் பங்களிப்பதே செய்யது அம்மாள் செவிலியர் பள்ளியின் முக்கிய நோக்கம் என பள்ளியின் தாளாளர் டாக்டர் சின்னத்துரை அப்துல்லா தெரிவித்தார்.