அம்மன் கோயில்களில் ஆடி வெள்ளி கூழ் ஊற்றி வழிபாடு

ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM
திருப்புல்லாணி: திருப்புல்லாணி அருகே பஞ்சந்தாங்கி முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் ஆடி வெள்ளி சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேக அலங்கார தீபாராதனைகள் செய்யப்பட்டது. கோயில் வளாகத்தில் பெரிய அண்டாவில் கஞ்சி காய்ச்சி பக்தர்களுக்கு வார்க்கப்பட்டது. பெண்களுக்கு தாம்பூல பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை பஞ்சந்தாங்கி நாடார் உறவின்முறை நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.
* பெரியபட்டினம் அழகு நாயகி அம்மன் கோயிலில் மூலவர் அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. நீண்ட வரிசையில் பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். பாரம்பரியம் மாறாமல் பனை ஓலை பட்டையில் கஞ்சி ஊற்றப்பட்டது.
* ரெகுநாதபுரம் வல்லபை ஐயப்பன் கோயிலில் உள்ள மஞ்சமாதாவிற்கு ஆடிப்பூரத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. பூஜைகளை தலைமை குருசாமி மோகன் செய்திருந்தார். பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. பெண்களுக்கு தாம்பூல பிரசாதம் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.
திருப்புல்லாணி, கீழக்கரை சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் உள்ள அம்மன் கோயில்களில் ஆடி நிறைவு வெள்ளியை முன்னிட்டு பக்தர்களுக்கு கூழ் காய்ச்சி ஊற்றும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
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