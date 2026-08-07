தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ அம்ரித் பாரத் திட்டம்: ஜொலிக்கும் பரமக்குடி ரயில்வே ஸ்டேஷன்: வந்தே பாரத், தொலை துார ரயில்களை நிறுத்த வேண்டும்

அம்ரித் பாரத் திட்டம்: ஜொலிக்கும் பரமக்குடி ரயில்வே ஸ்டேஷன்: வந்தே பாரத், தொலை துார ரயில்களை நிறுத்த வேண்டும்

அம்ரித் பாரத் திட்டம்: ஜொலிக்கும் பரமக்குடி ரயில்வே ஸ்டேஷன்: வந்தே பாரத், தொலை துார ரயில்களை நிறுத்த வேண்டும்

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:29 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:11 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:29 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:11 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பரமக்குடி: பரமக்குடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் அம்ரித் பாரத் திட்டத்தில் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் பயணிகளுக்கு பயன்படும் வகையில் வந்தே பாரத் உள்ளிட்ட அனைத்து தொலைதுார ரயில்களையும் நிறுத்தம் வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

மதுரை கோட்டத்தில் ராமேஸ்வரம் மார்க்கத்தில் பரமக்குடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் அதிக வருமானம் ஈட்டுகிறது. ஆண்டு தோறும் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பயணிகள் பயன்படுத்தும் ஸ்டேஷனில் 10 கோடிக்கு ரூபாய்க்கும் மேல் வருமானம் உள்ளது. வருவாய் மற்றும் பயணிகளின் வருகை அடிப்படையில் என்.எஸ்.ஜி., 4 நிலைக்கு தரம் உயர்ந்துள்ளது.

முக்கியமாக அம்ரித் பாரத் திட்டத்தில் ஸ்டேஷன் முழுவதும் மேம்படுத்தப்பட்டு அனைத்து வசதிகளுடன் பிரம்மாண்டமாக உள்ளது. இந்த ஸ்டேஷனை பரமக்குடியில் உள்ள 1 லட்சத்து 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பயன்படுத்துவதோடு கமுதி, சாயல்குடி, கடலாடி, முதுகுளத்துார் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடி உள்ளிட்ட பகுதி பயணிகளும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

தொடர்ந்து ஹூப்ளி - -ராமேஸ்வரம், அயோத்தி --ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட அனைத்து தொலை துார ரயில்களுக்கும் பரமக்குடியில் நிறுத்தம் கேட்டு அனைத்து தரப்பினரும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். தற்போது செப்., மாதத்தில் ராமேஸ்வரம், பரமக்குடி உள்ளிட்ட ரயில்வே ஸ்டேஷன்களை பிரதமர் மோடி திறந்து வைக்க உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அப்போது வந்தே பாரத் ரயில் இயக்கப்படும் அறிவிப்பும் உள்ளது.

ஆகவே பல ஆயிரம் பயணிகள் பயன்படுத்தும் பரமக்குடியில் பகல் நேரத்தில் இயக்கப்படும் வந்தே பாரத் உட்பட அனைத்து தொலை துார ரயில்களும் நின்று செல்லும் நிலையில், மேலும் வருமானம் அதிகரிக்கும் என்பதால் ரயில்வே அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

--

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us