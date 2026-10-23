பச்சிளம் குழந்தை இறப்பு விசாரணைக்கு உத்தரவு

UPDATED : அக் 22, 2026 08:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:37 PM
சென்னை: ராமநாதபுரத்தில் பச்சிளங்குழந்தை உயிரிழந்த விவகாரத்தில் விசாரணை நடத்தி அறிக்கை அளிக்க மருத்துவ கல்வி இயக்ககம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, மருத்துவ கல்வி இயக்ககம் வெளியிட்ட அறிக்கை:
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானை, பாசிப்பட்டினத்தை சேர்ந்த முகமது அசாரூதீன் – நுாருல் ஆஷிகா தம்பதிக்கு, ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில், 16ம் தேதி ஆண் குழந்தை பிறந்தது.
இரண்டு கிலோ எடையுடன் இருந்த குழந்தைக்கு, மஞ்சள் காமாலை, 20ம் தேதி ஏற்பட்டது. இதனால், பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கான தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் உள்நோயாளியாக குழந்தை அனுமதிக்கப்பட்டது.
குழந்தைக்கு இருபுற ஒளிச்சிகிச்சை மற்றும் நரம்பு வழி திரவங்கள் வழங்கப்பட்டன. புற ரத்த பரிசோதனையில், ரத்த சிதைவு வகை ரத்த சோகை இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 21ம் தேதி குழந்தையின் உடல்நிலையில் பின்னடைவு ஏற்பட்டு, அதிர்ச்சி நிலை ஏற்பட்டது.
ரத்த அழுத்தத்தை பராமரிப்பதற்கான மருந்துகள், செயற்கை சுவாசம், ரத்தம் செலுத்துதல் ஆகிய தீவிர சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டன. அனைத்து தீவிர சிகிச்சை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டும், குழந்தை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தது. இறப்பிற்கான காரணம் குறித்து விசாரித்து விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய, ராமநாதபுரம் மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனை முதல்வருக்கு உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.