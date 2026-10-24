ஆனந்தம் சில்க்ஸ் புதிய ஷோரூம் திறப்பு விழா

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ADDED : அக் 09, 2026 07:43 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் ஆனந்தம் சில்க்ஸ் இரண்டாவது கிளை அனைத்து வசதிகளுடன் ரோமன் சர்ச் பஸ் ஸ்டாப் அருகே மதுரை ரோட்டில் துவங்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் திறப்பு விழா நேற்று காலை நடந்தது. புதிய ஷோரூமை உரிமையாளர்களின் தாய் சுந்தர ஆனந்தம் திறந்து வைத்தார். நிறுவன உரிமையாளர்கள் சண்முகநாதன், செல்வகுமார், வடிவேலன், கணேஷ்பாபு முன்னிலை வகித்தனர். புதிய ஷோரூமில் பட்டு, ஜவுளி, ரெடிமேட் பிரிவுகள் மற்றும் ஆனந்தம் மார்ட் பிரிவில் சூப்பர் மார்க்கெட், கிப்ட், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் பிரிவுகள் உள்ளன. திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு ஜவுளி வாங்கியவர்களுக்கு சிறப்பு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது. ராமநாதபுரம் எம்.எல்.ஏ., காதர்பாட்சா, நகராட்சி தலைவர் கார்மேகம், முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டன், காங்., மாவட்ட தலைவர் ராஜாராம் பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.