அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின் ‘ஏ’ திரவம்

UPDATED : அக் 28, 2026 07:57 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:54 PM
திருவாடானை: திருவாடானை தாலுகாவில் உள்ள 135 அங்கன்வாடி மையங்களில் வைட்டமின் ‘ஏ’ திரவம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தொண்டி வட்டார மருத்துவ அலுவலர் வைதேகி கூறியதாவது:
அங்கன்வாடியில் உள்ள ஒரு வயது குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின் ‘ஏ’ திரவம் ஒரு மி.லி., யும், 5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு 2 மி.லி.,வழங்கபட்டு வருகிறது. இந்த வைட்டமின் ‘ஏ’ சத்து குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தில் கண் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகளை தவிர்க்கவும், குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தி பல்வேறு தொற்று நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.
குழந்தைகளின் வளர்ச்சி சீராக இருக்கவும், ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை தடுக்கவும் உதவுகிறது. இந்த வட்டாரத்தில் 8128 குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும். அக்.,31 வரை நடைபெறும். பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை அருகில் உள்ள அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு அழைத்து சென்று வைட்டமின் ‘ஏ’ திரவத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றார்.