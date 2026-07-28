அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளன்று அரசியல் பயிற்சி முகாம் அறிவிப்பு 'வீ த லீடர்ஸ்' தலைவர் அண்ணாமலை தகவல்
அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளன்று அரசியல் பயிற்சி முகாம் அறிவிப்பு 'வீ த லீடர்ஸ்' தலைவர் அண்ணாமலை தகவல்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:34 AM
ராமேஸ்வரம்: ''முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் 8 பிரதமர்களுடன் பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்றவர்'' என ராமேஸ்வரத்தில் 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பு தலைவர் அண்ணாமலை பேசினார்.
அப்துல்கலாம் 11ம் ஆண்டு நினைவு நாளையொட்டி நேற்று ராமேஸ்வரம் அருகே பேக்கரும்பு பகுதியில் உள்ள கலாம் தேசிய நினைவகத்தில் காலை 9:15 மணிக்கு அண்ணாமலை, பா.ஜ., சிறுபான்மை பிரிவு தேசிய தலைவர் ஜமால் சித்திக், ராமநாதபுரம் மாவட்ட பா.ஜ., தலைவர் முரளிதரன், முன்னாள் தலைவர் தரணிமுருகேசன், சி.பி.ஐ., முன்னாள் இயக்குனர் கார்த்திகேயன், அப்துல் கலாம் பேரன்கள் சேக் சலீம், சேக் தாவூத், ராமேஸ்வரம் ஜமாத் நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் துவா பிரார்த்தனை செய்து மலர் துாவி அஞ்சலி செலுத்தினர்.
தொடர்ந்து அப்துல் கலாம் பவுண்டேஷன் சார்பில் ராமேஸ்வரத்தில் நடந்த விழாவில் அறிவியல் கண்காட்சியை அண்ணாமலை பார்வையிட்டு மாணவர்களை பாராட்டினார்.
அண்ணாமலை பேசியதாவது: அப்துல் கலாம் காட்டிய வழியில் புதிய அமைப்பை உருவாக்கி உள்ளேன். இதன் மூலம் அரசியல் நெறிகள், செயல்முறைகள், கட்டுப்பாடுகள் குறித்து ஒரு லட்சம் தமிழக மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது. இந்த பயிற்சி முகாம் குறித்து அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளான அக்.,15ல் அறிவிக்கப்படும். 1897ல் பாம்பன் குந்துகாலில் சுவாமி விவேகானந்தர் வந்திறங்கிய பகுதியில் நினைவு மண்டபம் அமைக்க மரைக்காயர் குடும்பத்தினர் நிலம் வழங்கினர். அக்குடும்ப வம்சத்தில் வந்த அப்துல் கலாமை விவேகானந்தரை போல் பார்க்கிறோம்.
அவர் இந்திய ராக்கெட், ஏவுகணைகள் விண் வெளியில் வெற்றி பயணத்தை தொடர முன்னோடியாக திகழ்ந்த அணு விஞ்ஞானி ஆவார். இன்று பல அறிவியல் தொழில் நுட்பங்கள் வளர்ந்ததற்கு அப்துல் கலாம் தான் முக்கிய காரணம். அவர் பல அரசியல் கருத்துகள் கொண்ட 8 பிரதமர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றி நம் நாட்டின் அறிவியல் தொழில் நுட்பம், பாதுகாப்பு துறையை வளர்ச்சி பாதைக்கு எடுத்து சென்றவர். எனவே மாணவர்களும், இளைஞர்களும் அப்துல்கலாம் வழியை பின்பற்றி உழைத்தால் நம்நாடு பொருளாதாரம், பாதுகாப்பு துறையில் தலை சிறந்த நாடாக உருவாகும் என தெரிவித்தார்.