மெத்ஆம்பெட்டமைன் தயாரிப்பு வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது
மெத்ஆம்பெட்டமைன் தயாரிப்பு வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது
ADDED : ஆக 02, 2026 11:15 PM
ராமநாதபுரம்: சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடியில் உள்ள லேத் பட்டறையில் ரகசிய ஆய்வகத்தை உருவாக்கி போதைப்பொருளான மெத்ஆம்பெட்டமைன் தயாரித்த வழக்கில் வேலுாரை சேர்ந்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ராமநாதபுரத்தில் மெத்ஆம்பெட்டமைன் விற்ற வழக்கில் 3 வாலிபர்களை போலீசார் ஜூலை 28ல் கைது செய்தனர். அவர்கள் கொடுத்த தகவலில் இளையான்குடியில் அதனை தயாரித்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கு வினியோகம் செய்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து அங்குள்ள லேத் பட்டறையில் ரகசியமாக இயங்கி வந்த ஆய்வகத்தை கண்டறிந்த போலீசார் 1.37 கிலோ மெத்ஆம்பெட்டமைனை பறிமுதல் செய்தனர். மூலப்பொருட்களான சூடோ எபிட்ரின், சிவப்பு பாஸ்பரஸ் உள்ளிட்டவையும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இவ்வழக்கில் இளையான்குடியை சேர்ந்த 6 பேர் உட்பட 9 பேரை போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
மேல்விசாரணையில் வேலுார் மாவட்டம் காட்பாடி அணைக்கட்டு பகுதியை சேர்ந்த அஸ்ரப் 36, அதன் தயாரிப்பில் முக்கிய பங்காற்றியது தெரிய வந்தது.
வேதிப்பொருட்களை உரிய அளவில் கலந்து அதனை தயாரிப்பதற்கான பயிற்சியை அஸ்ரப் பெற்றுள்ளார்.
வேலுாரில் அவரை கைது செய்த போலீசார் 30 கிராம் மெத்ஆம் பெட்டமனை பறிமுதல் செய்தனர்.