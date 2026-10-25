/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பரமக்குடி நகராட்சியில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை: சுகாதார ஆய்வாளர் கணக்கில் ரூ. 3.50 லட்சம்
பரமக்குடி நகராட்சியில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை: சுகாதார ஆய்வாளர் கணக்கில் ரூ. 3.50 லட்சம்
பரமக்குடி நகராட்சியில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை: சுகாதார ஆய்வாளர் கணக்கில் ரூ. 3.50 லட்சம்
ADDED : அக் 24, 2026 04:47 PM
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பரமக்குடி: பரமக்குடி நகராட்சி அலுவலகத்தில் சுகாதார ஆய்வாளரின் வங்கி கணக்கில் பெறப்பட்ட ரூ.3.50 லட்சம் குறித்து லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
நேற்று (அக்.,23) மதியம் 3:00 மணிக்கு பரமக்குடி நகராட்சியில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் திடீர் சோதனை நடத்தினர். அனைத்து துறை அலுவலர்களிடமும் கணக்கில் வராத பணம் குறித்து சோதனை செய்யப்பட்டது. அப்போது காசாளர் சுகன்யாவிடம் இருந்த கணக்கில் வராத 10 ஆயிரத்து 180 ரூபாய் கைப்பற்றப்பட்டது.
இதே போல் சுகாதார ஆய்வாளர் ஜெகதீஷ் அலைபேசியை ஆய்வு செய்த போது ஜிபே., மூலம் 2 ஆண்டுகளில் ரூ. 3.50 லட்சம் பெறப்பட்டது தெரிந்தது. இது குறித்து லஞ்ச ஒழிப்பு டி.எஸ்.பி., பீட்டர் பால்துரை தலைமையிலான போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.