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பரமக்குடி நகராட்சியில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை
பரமக்குடி நகராட்சியில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை
ADDED : அக் 24, 2026 12:10 AM
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பரமக்குடி: பரமக்குடி நகராட்சியில் நேற்று லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரின் சோதனை நடந்த நிலையில் கணக்கில் வராத ரூ.10 ஆயிரத்து 180 பணம் சிக்கியது.
பரமக் குடி நகராட்சி அலுவலகத்தில் நேற்று மதியம் 3:00 மணி முதல் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் டி.எஸ்.பி., பீட்டர் பால்துரை தலைமையில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது அனைத்து அலுவலர்களிடமும் சோதனை செய்யப்பட்டது. இதில், காசாளர் பிரிவு அலுவலர் சுகன்யா இடமிருந்து கணக்கில் வராத பணம் ரூ.10 ஆயிரத்து 180 பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. சிலர் ஜி.பே., மூலம் பணம் பெற்றுள்ளது குறித்தும் போலீசார் இரவு வரை விசாரித்தனர்.