மாடி தோட்டங்கள் அமைக்க விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

UPDATED : நவ 02, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:45 PM
திருவாடானை: திருவாடானை வட்டாரத்தில் மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக மாடி தோட்டங்கள் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம் என அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர். திருவாடானை, தொண்டி பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் துாய்மையான காய்கறிகளை தாங்களே உற்பத்தி செய்து கொள்ளும் வகையில் மாநில தோட்டக்கலை வளர்ச்சி திட்டத்தில் மாடித்தோட்டம் அமைக்கலாம். இது குறித்து தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலர்கள் கூறியதாவது:
பெரும்பாலான காய்கறிகள் ரசாயன உரங்கள் மற்றும் பூச்சி கொல்லி மருந்துகள் தெளிக்கப்பட்டு விற்கபடுகின்றன. மக்கள் தங்களது வீடுகளில் மாடிகளில் இயற்கை உரங்களை கொண்டு தக்காளி, கத்தரி, வெண்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு காய்கறி செடிகளை பயிரிடலாம். இதன் மூலம் குடும்பத்தினருக்கு ஆரோக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான உணவு கிடைக்கும்.
மாடித்தோட்டம் அமைக்க தேவையான செடிகள், விதைகள், உரிய கொள்ளவு கொண்ட பைகள் உள்ளிட்ட தொகுப்பு மானிய விலையில் வழங்கப்படும். அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் சிறிய வீடுகளில் வசிப்பவர்கள் கூட தங்களது மொட்டை மாடியை முழுமையாக பயன்படுத்தி இந்த தோட்டத்தை அமைக்கலாம்.
தோட்டம் அமைக்க ஆர்வமுள்ளவர்கள் இணையதளம் வாயிலாக பதிவு செய்ய வேண்டும். ஆதார் அட்டை, புகைப்படம் மற்றும் முகவரி சான்று போன்ற விபரங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றனர்.