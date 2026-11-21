வாகைக்குடி கோயில்களில் பூஜை இளைஞர்கள் முயற்சிக்கு பாராட்டு
வாகைக்குடி கோயில்களில் பூஜை இளைஞர்கள் முயற்சிக்கு பாராட்டு
UPDATED : நவ 20, 2026 04:30 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:26 PM
திருவாடானை: திருவாடானை தாலுகா வாகைக்குடி கிராமத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் வாட்ஸ்–அப் குழு அமைத்து சொந்த ஊர் கோயில்களில் வாரந்தோறும் பூஜைகள் நடக்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர்.திருவாடானை தாலுகா வாகைக்குடி கிராமத்தில் விநாயகர், முருகன், சிவன் மற்றும் கருப்பணசாமி கோயில்களில் வாரந்தோறும் வெள்ளி, செவ்வாய் நாட்களில் பூஜை நடத்தும் வகையில் அப்பகுதி இளைஞர்கள் ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளனர். இக்கிராமத்தில் கருப்பணசாமி கோயிலில் முறையான பூஜைகள் நடக்காமல் இருந்தது.
இந்நிலையில் நகரங்களில் வசிக்கும் இளைஞர்கள் சொந்த ஊருக்கு வந்திருந்த போது கோயில்களில் பூஜைகள் நடைபெறாமல் இருப்பதைக் கண்டு கவலையடைந்தனர். உடனடியாக ஆலோசனை நடத்திய அவர்கள் இளைஞர்களை ஒருங்கிணைக்க புதிய வாட்ஸ்–அப் குழு ஒன்றை துவக்கினர். பல ஆண்டுகளாக பூஜை நடைபெறாமல் இருந்த நிலையில் கிராமத்தில் வசிக்கும் 23 இளைஞர்கள் சேர்ந்து மாதந்தோறும் நன்கொடை வசூல் செய்து வார வழிபாட்டு பூஜைகளுக்கு ஏற்பாடு செய்தனர்.
விநாயகர், முருகன், சிவன் கோயில்களிலும் வெள்ளி, செவ்வாய் கிழமைகளில் பூஜை நடத்த ஏற்பாடு செய்யபட்டுள்ளது. இதனால் கோயில்களில் பொங்கல் வழிபாடு, கிடா விருந்து, பூஜை மற்றும் அன்னதானத்துடன் வருஷாபிேஷகம் நடந்தது. இந்த முயற்சி சமூக வலைதளங்களில் பரவியதை தொடர்ந்து மேலும் பல இளைஞர்களும், ஆன்மிகவாதிகள் பலரும் இளைஞர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து 96 திரைபடத்தில் பிரிந்து சென்ற இளைஞர்கள் ஒன்றிணைந்தது போல் சொந்த ஊர் கோயில்களை பராமரிக்கும் செய்தி பரவியது. மேலும் பல கோயில்களில் பூஜை நடைபெறாமல் இருக்கும் மற்ற கிராம இளைஞர்களும் இது போன்ற ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என ஆன்மிக சிந்தனையாளர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.