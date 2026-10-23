34,000 விவசாயிகள் மாவட்டத்தில் தனித்துவ அடையாள எண் பெறாதவர்கள் பி.எம்.கிசான் உட்பட அரசு சலுகைகள் பெறுவதில் சிக்கல்
34,000 விவசாயிகள் மாவட்டத்தில் தனித்துவ அடையாள எண் பெறாதவர்கள் பி.எம்.கிசான் உட்பட அரசு சலுகைகள் பெறுவதில் சிக்கல்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:41 AM
ADDED : அக் 21, 2026 07:00 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 34 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் தனித்துவமான அடையாள எண் பெறவில்லை. இதனால் பி.எம்.கிசான் திட்டத்தில் ஊக்கத்தொகை உட்பட அரசு சலுகைகளை பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறையானது வேளாண் அடுக்ககம் மூலம் நில உடமைகளை உள்ளடக்கிய விவசாயிகளின் தரவுகளை சேகரிக்கப்பதற்கு பிரத்யேகமான விவசாயிகள் பதிவேடு எனும் செயலியை உருவாக்கியுள்ளது. இச்செயலி மூலம் விவசாயிகளின் நில உடைமைகளை சரிபார்த்து ஆதார் எண்ணைப் போன்று விவசாயிகளுக்கென தனித்துவமான அடையாள எண் வழங்கும் சிறப்பு முகாம் அனைத்து வருவாய் கிராமங்களிலும் நடத்தப்பட்டது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 1 லட்சத்து 51 ஆயிரம் விவசாயிகள் உள்ளனர். இவர்களில் 34 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் இன்னும் தனித்துவமான அடையாள எண் பெறவில்லை. அடையாள எண் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு மட்டும் பி.எம்.கிசான் அடுத்த தவணைத்தொகை விடுவிக்கப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதனால் அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வேளாண் துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், மாவட்டத்தில் அனைத்து விவசாயிகளும் தனித்துவமான அடையாள எண் பெற வேண்டும் என தொடர்ந்து வலியுறுத்துகிறோம். ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயிகள் ஒரு கிராமத்தில் மட்டும் பதிவு செய்திருப்பின் மற்ற கிராமங்களிலும் உள்ள நில விபரங்களை ஏற்கனவே பதிவு செய்து பெறப்பட்ட அடையாள எண்ணுடன் இணைத்துக்கொள்ளலாம்.
இருப்பினும் வெளியூர்களில் வசிப்பவர்கள், கூட்டு பட்டா, பாகப்பிரிவினை போன்ற காரணங்களால் இதுவரை அடையாள எண் பெறாமல் உள்ளனர். அம்மாதிரியான விவசாயிகள் தங்கள் பெயரில் பட்டாவை மாற்ற வேண்டும். அதன் பிறகு கணினி பட்டா, ஆதார் எண், அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட அலைபேசி எண்ணை அருகில் உள்ள பொது சேவை மையத்தில் பதிவு செய்யலாம் என்றனர். ---