அசாம் கவர்னர் தரிசனம்

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:02 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM
ராமேஸ்வரம்: (ஜூலை 21) ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் அசாம் கவர்னர் லட்சுமணன்பிரசாத் ஆச்சார்யா புனித நீராடி, சுவாமி தரிசனம் செய்கிறார். மதியம் மதுரை விமானத்தில் வந்திறங்கியவர் காரில் ராமேஸ்வரம் வந்தார். பின் அரசு விருந்தினர் மாளிகையில் ஓய்வெடுத்தவர் (ஜூலை 21)காலை 6:10 மணிக்கு ராமேஸ்வரம் கோயில் அக்னி தீர்த்த கடல்,கோயில் வளாகத்தில் உள்ள 22 தீர்த்தங்களிலும் நீராடுகிறார்.
கோயிலில் சுவாமி, அம்மனை தரிசித்து விட்டு தனுஷ்கோடிக்கு காரில் சென்று அங்குள்ள கோதண்டராமர் கோயிலில் தரிசனம் செய்கிறார். இதன்பின் தனுஷ்கோடி அரிச்சல்முனை கடற்கரைக்கு செல்ல உள்ளார். பின் ராமேஸ்வரம் திரும்பியதும், சிறிது நேரம் ஓய்வுக்கு பின் காரில் மதுரை செல்கிறார்.
அசாம் கவர்னர் வருகை யொட்டி ராமேஸ்வரம் அரசு விருந்தினர் மாளிகை, திருக்கோயில், தனுஷ்கோடியில் போலீசார் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.