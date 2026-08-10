/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ தொண்டி அருகே கோயில் விழாவில் தாக்குதல்: 5 பேர் மீது வழக்கு
தொண்டி அருகே கோயில் விழாவில் தாக்குதல்: 5 பேர் மீது வழக்கு
தொண்டி அருகே கோயில் விழாவில் தாக்குதல்: 5 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : ஆக 09, 2026 04:29 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 04:21 PM
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தொண்டி:தொண்டி அருகே நாரேந்தல் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் காளிமுத்து 50. இவருக்கும் அதே கிராமத்தை சேர்ந்த சண்முகம் என்பவருக்கும் முன்விரோதம் இருந்தது. கடந்த ஆக்.,7 ல் அக்கிராமத்தில் உள்ள முத்துமாரியம்மன் கோயில் விழாவில் நடந்த கலை நிகழ்ச்சியை காளிமுத்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது அங்கு வந்த கும்பல் காளிமுத்து மற்றும் அவரது குடும்பத்திரை தாக்கினர். காளிமுத்து புகாரில் சண்முகம், சுப்பையா, சி. காளிமுத்து, பிரபாகரன், முனியசாமி ஆகியோர் மீது வழக்குபதிந்து அவர்களை தேடிவருகின்றனர்.