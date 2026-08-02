இலங்கைக்கு கஞ்சா கடத்த முயற்சி: மேலும் ஒருவர் கைது
இலங்கைக்கு கஞ்சா கடத்த முயற்சி: மேலும் ஒருவர் கைது
ADDED : ஆக 01, 2026 11:18 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் இருந்து இலங்கைக்கு 292 கிலோ கஞ்சாவை கடத்த முயன்ற வழக்கில் ஏற்கனவே 3 பேரை கைது செய்த போலீசார், மேலும் ஒருவரை கைது செய்தனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுமடம் கடற்கரை பகுதியில் சரக்கு வாகனத்தில் உருளைக்கிழங்கு மூடைகளுக்குள் இருந்த 292 கிலோ கஞ்சாவை க்யூ பிரிவு போலீசார் நேற்று முன்தினம் கைப்பற்றினர். கடத்தலில் ஈடுபட்ட துாத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளம் கோட்டநத்தம் தங்கராஜ் 25, விளாத்திகுளம் குமாரசக்கனாபுரம் சேகர் 50, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெருங்குளம் செந்தில்வேலன் 50, ஆகியோரை கைது செய்தனர். சேகர் ரியல் எஸ்டேட் தொடர்பாக கேரளாவுக்கு சென்ற போது சேட்டன் என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது. தன்னிடம் கஞ்சா இருப்பதாகவும், இலங்கையில் விற்று தருமாறும் சேகரிடம் சேட்டன் கூறியுள்ளார். சேகர் ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த செந்தில்வேலனிடம் கஞ்சாவை இலங்கைக்கு கொண்டு செல்வது குறித்து கேட்டுள்ளார்.
அப்போது குன்னுார் சவுந்திரராஜன் 70, என்பவருக்கு இலங்கையை சேர்ந்தவர்களுடன் தொடர்புள்ளதாக செந்தில்வேலன் கூறியுள்ளார். கஞ்சாவை இலங்கையில் விற்று தருவதாக சவுந்திரராஜன் கூறியதை அடுத்து, கேரளாவில் இருந்து உருளைக்கிழங்கு மூடைகளுக்குள் கஞ்சாவை மறைத்து வைத்து மதுரை கொண்டு வந்துள்ளனர்.
அங்கிருந்து சேகர் தனது உறவினர் தங்கராஜ் வாகனத்தின் மூலம் கஞ்சாவை புதுமடம் எடுத்துச்சென்றது விசாரணையில் தெரிந்தது. இந்நிலையில் குன்னுார் சவுந்திரராஜனை போதைப்பொருள் நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.