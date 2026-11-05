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திருவாடானையில் கண்மாய்கள் கருவேலமரங்கள் அகற்ற ஏலம்
திருவாடானையில் கண்மாய்கள் கருவேலமரங்கள் அகற்ற ஏலம்
UPDATED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:08 PM
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திருவாடானை: திருவாடானை தாலுகாவில் உள்ள கிராமங்களில் நீர் நிலைகளை பாதுகாப்புகளை முறைப்படுத்தும் நோக்கில் ஊராட்சி ஒன்றியம் மற்றும் பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான 10க்கும் மேற்பட்ட கண்மாய்களில் கருவேல மரங்கள் ஏலம் விடபட்டது.
ஏராளமான மர வியாபாரிகள் ஆர்வமாக கலந்து கொண்டனர். அரசின் விதிமுறைபடி ஒவ்வொரு கண்மாயும் தனித்தனியாக ஏலம் விடபட்டது. ஏலம் விடபட்ட கண்மாய்களில் மர வியாபாரிகள் பணிகளை துவங்க உள்ளனர். பருவமழை துவங்கிவிட்டால் மரங்களை வெட்டி அப்புறபடுத்துவதில் மிகுந்த சிரமம் ஏற்படும். எனவே ஏற்கனவே ஏலம் விடபட்ட கண்மாய்களில் மழை காலம் துவங்கும் சில கண்மாய்களில் மரம் வெட்டும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.