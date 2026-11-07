பஸ்சில் மூடப்படாத தானியங்கி கதவுகளால் விபத்து அபாயம்
பஸ்சில் மூடப்படாத தானியங்கி கதவுகளால் விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:34 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார், கமுதி பகுதியில் இருந்து இயக்கப்படும் அரசு பஸ்களில் தானியங்கி கதவுகள் மூடப்படாமல் செல்வதால் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
கமுதி, முதுகுளத்துாரில் இருந்து கோவை, திருப்பூர், மதுரை, ராமேஸ்வரம், அருப்புக்கோட்டை, கும்பகோணம், தஞ்சாவூர், விருதுநகர், திருச்செந்துார், திருநெல்வேலி, சிதம்பரம் உட்பட பல்வேறு மாவட்ட நகரங்களுக்கு அரசு, தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது. பயணிகளின் நலன் கருதி அரசு பஸ்களில் தானியங்கி கதவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது.
இவை முறையாக பராமரிக்கப்படாததால் சில பஸ்களில் கதவுகள் செயல்படுவதில்லை. பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் போது படிக்கட்டுகளில் ஆபத்தான நிலையில் பயணம் செய்கின்றனர். சில பஸ்களில் கதவுகளை மூடப்படாமலே பயணிகளை ஏற்றி செல்கின்றனர். இதனால் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே அரசு பஸ் புறப்படும் போது தானியங்கி கதவுகள் மூடப்பட்டு செல்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.