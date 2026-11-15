/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு
UPDATED : நவ 14, 2026 05:06 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:04 PM
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ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் அருகே காவனுார் கிராமத்தில் ‘விளைநிலம் காப்போம்’ திட்டம் சார்பில் விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
ராமநாதபுரம் வட்டாரத் துணை வேளாண் இயக்குநர் அம்பேத்குமார், வேளாண் அலுவலர் தமிழ் தலைமை வகித்தனர். விவசாயிகளுக்கு மண்ணின் வளம், மண் நலத்தின் முக்கியத்துவம், பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
அருப்புக்கோட்டை என்.எம்.வி. வேளாண் கல்லுாரி மாணவி நுாதனாஸ்ரீ இயற்கை விவசாயத்தின் முக்கியத்துவம், இயற்கை முறையில் பயிர் பாதுகாப்பு மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி தயாரிக்கும் முறை குறித்து விவசாயிகளுக்கு விளக்கினார்.