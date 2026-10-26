/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/கர்ப்பவாய் புற்று நோயில் பாதுகாக்க விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 10, 2026 05:20 PM
ADDED : அக் 10, 2026 05:16 PM
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திருப்புல்லாணி: ஹெச்.பி.வி எனப்படும் தடுப்பூசியை ஒவ்வொரு 14 வயது சிறுமிகளும் அவசியம் போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என திருப்புல்லாணி வட்டார மருத்துவ அலுவலர் டாக்டர் பிரதீப் குமார் தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது:
ஹெச்.பி.வி எனப்படும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்று நோயை தடுப்பது ஒவ்வொருவரின் கடமை. 14 வயது நிரம்பியுள்ள பெண் குழந்தைகள் அவசியம் இந்த தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளில் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.
எனவே 14 வயது வளரிளம் பெண்களுக்கு சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற தடுப்பூசி விலையில்லாமல் வழங்கப்படுவதால் பள்ளி மாணவிகளுக்கு கிராமம் மற்றும் நகர் புறங்களில் போதுமான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது என்றார்.