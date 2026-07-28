/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ பாம்பன் மீனவர்களுக்கு தடை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:41 AM
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ராமேஸ்வரம்: -: மன்னார் வளைகுடா கடலில் சூறாவளி வீச உள்ளதால் இன்று (ஜூலை 28) பாம்பன் பகுதி மீனவர்கள் மீன்பிடிக்கச் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது.
தென்மேற்கு பருவக்காற்று தீவிரமடைந்து இன்று முதல் மன்னார் வளைகுடா கடலில் மணிக்கு 45 முதல் 55 கி.மீ., வேகத்தில் சூறாவளி வீசக் கூடும். இதனால் கடலில் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டு ராட்சத அலைகள் எழும் என வானிலை மையம் தெரிவித்தது. இதையடுத்து இன்று மன்னார் வளைகுடா கடலில் மீன் பிடிக்க பாம்பன் விசைப்படகு மீனவர்களுக்கு மீன்வளத்துறையினர் தடை விதித்தனர். இதனால் 90 படகுகள் கரையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.