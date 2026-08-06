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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பசுமைப் பள்ளிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு: கண்டுகொள்ளாத வனத்துறையினர் கேள்விக்குறியாகும் நல்ல திட்டங்கள்

பசுமைப் பள்ளிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு: கண்டுகொள்ளாத வனத்துறையினர் கேள்விக்குறியாகும் நல்ல திட்டங்கள்

பசுமைப் பள்ளிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு: கண்டுகொள்ளாத வனத்துறையினர் கேள்விக்குறியாகும் நல்ல திட்டங்கள்

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:57 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:52 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:57 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:52 PM

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ரெகுநாதபுரம்: பசுமைப்பள்ளிகள் திட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கப்படாத நிலையில் வனத்துறையினர் கண்டு கொள்ளாமல் உள்ளனர்.

பசுமைப் பள்ளிகள் திட்டம் என்பது பள்ளி வளாகங்களை சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு உகந்ததாக மாற்றவும், மாணவர்களிடம் காலநிலை மாற்றம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் அரசால் செயல்படுத்தப்படும் திட்டம். இத்திட்டத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பு, சோலார் மின் பயன்பாடு, மரக்கன்று நடுதல் போன்ற பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

முக்கிய செயல்பாடுகளாக சோலார் விளக்குகள் மற்றும் சோலார் மோட்டார்கள் மூலம் மின் தேவையை சமாளித்தல், மழைநீர் கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதன் மூலம் கழிவு நீரை மறுசுழற்சி செய்தல், காய்கறி தோட்டங்கள், மூலிகை தோட்டங்கள் மற்றும் பழ மரங்களை வளர்த்தல், உரம் தயாரிப்பது மற்றும் பிளாஸ்டிக் இல்லாத வளாகத்தை உருவாக்குவது உள்ளிட்ட பணிகளுக்காக வனத்துறை சார்பில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.

ஒரு பள்ளிக்கு ரூ. 20 லட்சம் வீதம் 2024-25 மற்றும் 2025 -26 கல்வியாண்டுக்கு மாவட்ட சட்டசபை தொகுதிகளை கணக்கிட்டு பள்ளிகள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றன. நடப்பு ஆண்டில் ஆர்.எஸ்.மங்கலம், வண்ணாங்குண்டு, காமன்கோட்டை, பழனி வலசை உள்ளிட்ட ஊர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு முறையாக பணிகள் நடைபெறாமல் உள்ளன.

மாணவர்களின் பெற்றோர் கூறியதாவது:

அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளை தேர்வு செய்து பசுமை பள்ளிகளுக்கென வனத்துறையினர் சார்பில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. இந்நிலையில் பள்ளிகளின் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை முறையாக செய்யாமல் அரசு நிதியை வீணடித்து வருகின்றனர். இத்திட்டத்தை ஆய்வு செய்ய வேண்டிய வனத்துறையினர் பெரும்பாலும் பள்ளிக்கு வருவதில்லை.

எனவே திட்டம் முழுமையாக செயல்படவும், திட்டத்தின் நோக்கம் மாணவர்களுக்கு சென்றடையவும், நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவசியம். எனவே விஷயத்தில் அரசு உரிய வழிகாட்டுதலை வழங்க வேண்டும் என்றனர்.

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