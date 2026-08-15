பாரதியாரின் 105வது நினைவு நாள் போட்டிகள் ஆக.23 ல் நடக்கிறது
பாரதியாரின் 105வது நினைவு நாள் போட்டிகள் ஆக.23 ல் நடக்கிறது
UPDATED : ஆக 13, 2026 08:45 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 07:51 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் பாரதிநகர் கலைவாணி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் மகாகவி பாரதியாரின் 105ம் ஆண்டு நினைவு நாள் விழா போட்டிகள் ஆக., 23ல் நடக்க உள்ளது.
போட்டியில் 1 முதல் 5 வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்கள் பாரதியார் கவிதைகளில் இடம் பெற்ற பாத்திரங்களின் வேடங்களை தரித்து வர வேண்டும். 6 முதல் 8 வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்கள் பாரதியார் கவிதைகளில், ''காக்கைச் சிறகினிலே'' பாடலை இசையுடன் நடித்து பாடுதல் வேண்டும். கட்டுரை போட்டியில் 9, மற்றும் 10ம் வகுப்பு மாணவர்கள் ''காற்றே வா'' அல்லது ''மெல்லத்தமிழ்'' ஆகிய தலைப்பில் கட்டுரை எழுத வேண்டும்.
பிளஸ் 1 மற்றும் பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு ''காணி நிலம் வேண்டும்'' அல்லது ''விசையுறு பந்தினை போல்'' என்ற தலைப்பில் பேச்சுப் போட்டி நடக்கும். கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு ''பார் மீது சாகாதிருப்பேன்'' அல்லது ''அச்சத்தை விட்டிடா'' என்ற தலைப்பில் கவிதை போட்டி நடக்கிறது. போட்டிகள் அனைத்தும் ஆக., 23 காலை 9:00 மணிக்கு ராமநாதபுரம் கலைவாணி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் நடக்க இருக்கிறது என ராமநாதபுரம் மாவட்ட தமிழ்ச் சங்க தலைவர் அப்துல் சலாம், செயலாளர் டாக்டர் சந்திரசேகர் ஆகியோர் தெரிவித்தனர்.
ஏற்பாடுகளை பள்ளி தாளாளர் ஜெகதீஸ்வரன் செய்து வருகிறார். ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளி மற்றும் கல்லுாரி மாணவர்கள் இதில் கலந்து கொள்ளலாம்.
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