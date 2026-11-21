/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பூமாரி அம்மன் கும்பாபிஷேகம்
UPDATED : நவ 20, 2026 04:54 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:52 PM
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தேவிபட்டினம்: தேவிபட்டினம் அருகே அத்தியூத்து கோவில் கரை பூமாரி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. முன்னதாக கணபதி ஹோமம், வாஸ்து சாந்தி பூஜைகள் நடந்தது. பின்னர், முதல் மற்றும் மூன்று கால யாகசாலை பூஜைகள் நடந்தன. பின்னர், யாகசாலையில் பூஜை செய்யப்பட்ட புனித நீர், கோயில் கோபுரத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடந்தது.
தொடர்ந்து மூலவருக்கு புனித நீரால் அபிஷேகம் நடத்தப்பட்டு தீபாராதனை செய்யப்பட்டது. ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர். அன்னதானம் நடைபெற்றது. ஏற்பாடுகளை அத்தியூத்து கோவில் கரை கிராம மக்கள் செய்திருந்தனர்.