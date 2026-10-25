பா.ஜ.,வினர் 76 பேர் ரத்ததானம்

ADDED : செப் 26, 2026 05:43 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பா.ஜ., நிர்வாகிகள் 76 பேர் ரத்த தானம் செய்தனர். பா.ஜ., மாவட்ட தலைவர் முரளிதரன் தலைமை வகித்தார். அவர் கூறியதாவது:
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 76 வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டும், 25 ஆண்டுகள் பொது வாழ்வில் சேவை செய்ததை குறிக்கும் வகையில் பா.ஜ., சார்பில் 76 பேர் ரத்த தானம் வழங்குகின்றனர். செப்.,17 முதல் அக்.,17 வரை பிரதமர் மோடியின் சாதனைகளை விளக்கும் வகையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நாடு முழுவதும் நடக்கிறது.
ராமநாதபுரத்தில் 6000 வீடுகளில் ஆசிர்வாத தீபம் ஏற்றப்பட்டது. நாளை (திங்கள்கிழமை) பெண்களுக்கான கோலப்போட்டி நடக்கவுள்ளது. பா.ஜ., அரசியல் கட்சியாக இல்லாமல் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் கட்சி தொண்டர்கள் சமுதாயப் பணியில் ஈடுபடுவர் என்றார். மாவட்ட பொதுச்செயலாளர் குமார், மாவட்ட, வட்டார நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
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