தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ பா.ஜ., தேசியக்கொடி ஏந்தி ஊர்வலம்

﻿ பா.ஜ., தேசியக்கொடி ஏந்தி ஊர்வலம்

﻿ பா.ஜ., தேசியக்கொடி ஏந்தி ஊர்வலம்

ADDED : ஆக 09, 2026 12:19 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 09, 2026 12:19 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துாரில் பா.ஜ. சார்பில் சுதந்திர தினத்தை போற்றும் வகையில் தேசியக் கொடி ஏந்தி ஊர்வலம் நடந்தது.

மாவட்டத் தலைவர் முரளிதரன் தலைமை வகித்தார். சட்டசபை தொகுதி பொறுப்பாளர் கோபாலகிருஷ்ணன் முன்னிலை வகித்தார். முதுகுளத்துார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் துவங்கி அரசு மருத்துவமனை, வடக்கூர், பஸ் ஸ்டாண்ட், பஜார் வழியாக காந்தி சிலை வரை ஊர்வலம் சென்று காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய பின்பு ஊர்வலம் நிறைவு பெற்றது.

அப்போது பா.ஜ., நிர்வாகிகள் கையில் தேசியக் கொடி ஏந்தி ஊர்வலமாக சென்றனர். மாவட்ட துணைத்தலைவர்கள் கணபதி, முத்துச்சாமி, மாவட்ட பொருளாளர் பரமேஸ்வரன், மண்டல பொறுப்பாளர் சேதுராமு, ஒன்றிய தலைவர் சேதுராமலிங்கம் உட்பட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us