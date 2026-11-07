தடை செய்யப்பட்ட ஒளி மின் விளக்குகள் பறிமுதல் : மீன்வளத்துறை நடவடிக்கை
தடை செய்யப்பட்ட ஒளி மின் விளக்குகள் பறிமுதல் : மீன்வளத்துறை நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:27 PM
தொண்டி: கடலில் தடை செய்யப்பட்ட அதிக ஒளி தரும் மின் விளக்குகளுடன் மீன்பிடித்த படகு மற்றும் உபகரணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
ராமநாதபுரம் மாவட்ட வடக்கு எல்லைக்கு உட்பட்ட தேவிபட்டினம் முதல் தொண்டி வரையிலான மீனவ கிராமங்களில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட அதிக ஒளிதிறன் கொண்ட மின்விளக்குகளை பயன்படுத்தி மீன்பிடிப்பதால் மற்ற மீனவர்களின் வழ்வாதாரரம் பாதிக்கப்படுவதாக கடந்த சில நாட்களாக மீன்வளத்துறைக்கு புகார்கள் வந்தன.
அதனை தொடர்ந்து தொண்டி மீன்வளத்துறை ஆய்வாளர் அபுதாகிர் தலைமையில் கடல் சார் அமலாக்க பிரிவு போலீசார் நேற்று முன்தினம் இரவு கூட்டு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். புதுக்குடி கடல் பகுதியில் சோதனை செய்த போது படகு எண் இல்லாத நாட்டுப்படகில் அதிக ஒளி தரும் மின்விளக்குகள் பயன்படுத்தப்படுவது தெரிந்தது.
அதிகாரிகள் அந்த படகிலிருந்த 7 மின் விளக்குகள், ஒரு ஜெனரேட்டர் மற்றும் 2 கச்சா வலைகளை பறிமுதல் செய்தனர். மீன்வளத்துறையினர் கூறுகையில், தடை செய்யப்பட்ட மின்விளக்குகளை பயன்படுத்தி வெளிச்சத்தில் மீன்பிடிப்பதால் குஞ்சு மீன்கள் உட்பட கடல் வாழ் உயிரினங்கள் அழிக்கப்படுகிறது. கடல் வளமும், மற்ற மீனவர்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்படுவதால் இது போன்ற சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை தொடரும் என்றனர்.