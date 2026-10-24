/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/கல்லுாரியில் ரத்ததான முகாம்
ADDED : அக் 23, 2026 04:35 PM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் செய்யது அம்மாள் அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் டாக்டர் இ.எம்.
அப்துல்லாவின் நுாற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு, செய்யது அம்மாள் பொறியியல் கல்லுாரியின் நாட்டு நலப்பணித் திட்டம், போகலுார் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் சார்பில், ரத்த தான முகாம் நடந்தது. முகாமை கல்லுாரித் தாளாளர் டாக்டர் சின்னதுரை அப்துல்லா தொடங்கி வைத்தார். முதல்வர் பெரியசாமி தலைமை வகித்தார். 73 மாணவர்கள் ரத்த தானம் செய்தனர். நாட்டு நலப்பணித் திட்ட அலுவலர் நாகநாதன், ஆரம்ப சுகாதார நிலைய குழுவினர் பங்கேற்றனர்.––––––