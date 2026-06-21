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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ மீனவர்களுடன் விசைப்படகு சிறைபிடிப்பு

﻿ மீனவர்களுடன் விசைப்படகு சிறைபிடிப்பு

﻿ மீனவர்களுடன் விசைப்படகு சிறைபிடிப்பு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 11:59 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 11:59 PM

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ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் அருகே சேராங்கோட்டையில் கரையோரத்தில் தடையை மீறி மீன்பிடித்து வலைகளை அறுத்த விசைப்படகு மீனவர்களை கடலில் விரட்டிச் சென்று சிறைபிடித்த நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் அவர்களை படகுடன் போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.

நேற்று மாலை மண்டபம் மரைக்காயர்பட்டனம் கடலோரத்தில் மரைன் போலீசார் ரோந்து சென்றனர். அப்போது இரு டூவீலர்களில் வந்தவர்கள் தப்பி ஓடினர். டூவீலரில் சோதனையிட்டதில் 100 கிலோ கடல் அட்டை இருந்தது. தப்பி ஓடிய இருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். கடல் அட்டையை மண்டபம் வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

ராமேஸ்வரம் சேராங்கோட்டை கடலோரத்தில் மண்டபம் விசைப்படகு மீன் பிடித்தது. அப்பகுதி நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் படகை மடக்கி மீனவர்களை சிறை பிடித்தனர். அவர்களை போலீசார் மற்றும் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர். படகை அதிகாரிகள் சோதனையிட்டதில் தடை செய்யப்பட்ட 50 கிலோ கடல் அட்டைகள் இருந்தது. இதனை வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர். படகு உரிமையாளர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

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