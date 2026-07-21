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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ படகு சவாரி, சுற்றுலா பாலம் முடக்கம்: ரூ.1.35 கோடி வீண்

﻿ படகு சவாரி, சுற்றுலா பாலம் முடக்கம்: ரூ.1.35 கோடி வீண்

﻿ படகு சவாரி, சுற்றுலா பாலம் முடக்கம்: ரூ.1.35 கோடி வீண்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:40 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:40 AM

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ராமேஸ்வரம்: தனுஷ்கோடி, மண்டபத்தில் தொடங்கப்பட்ட படகு சவாரி மற்றும் சுற்றுலா பாலம் மக்கள் பயன்பாடின்றி முடங்கியதால் ரூ.1.35 கோடி நிதி வீணானது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பாம்பன் கடலோரத்தில் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் வனத்துறை சார்பில் ரூ.45 லட்சத்தில் சுற்றுலா படகு சவாரி துவங்கப்பட்டது. இங்கு உடைந்த கட்டட கற்களை கொட்டி கார் பார்க்கிங், கடலில் 100 அடி துாரத்திற்கு மரப்பாலம், பைபர் கிளாஸில் டிக்கெட் கவுன்டர் அமைக்கப்பட்டது. மக்களின் போக்குவரத்திற்கு பொருந்தாத அமைவிடத்தில் இது அமைந்துள்ளதால், பயணிகளின் வருகை அதிகளவில் இல்லை.

இதனால் மரப்பாலம், கூரை நிழற்குடைகள் முற்றிலும் சேதமடைந்தன. சுற்றுலா படகுகள் பழுதாகி மக்கள் பயன்பாடின்றி உள்ளன. இதேபோல் தனுஷ்கோடி முகுந்தராயர் சத்திரம் கடலோரத்தில் குவியும் பறவைகளை பயணிகள் கண்டு ரசிக்க வனத்துறை சார்பில் ரூ.90 லட்சத்தில் பாலம் அமைக்கப்பட்டது. இப்பாலத்திற்கும், பறவைகள் குவியும் இடத்திற்கும் இடையே பல கி.மீ., இடைவெளி உள்ளது. இதனால் இங்கும் சுற்றுலா பயணிகள் அதிகளவில் வருகை தரவில்லை. இதையடுத்து அந்த பாலம் பராமரிப்பின்றி ஆங்காங்கே உடைந்து வீணாகி வருகிறது.

சுற்றுலா ஆர்வலர்கள், உள்ளூர் மக்களின் கருத்து கேட்காமல் அவசரகதியில் வனத்துறை இந்த பணிகளை மேற்கொண்டதால் மக்கள் வரிப்பணம் ரூ.1.35 கோடி வீணானதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

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