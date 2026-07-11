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﻿ ராமேஸ்வரம் அரசுப் பள்ளி மாணவருக்கு பாராட்டு விழா

﻿ ராமேஸ்வரம் அரசுப் பள்ளி மாணவருக்கு பாராட்டு விழா

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:40 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:40 AM

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ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு விழுதுகள் அமைப்பு சார்பில் முன்னாள் மாணவர்கள் பாராட்டு விழா நடத்தினர்.

ராமேஸ்வரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 1985--86ல் படித்த மாணவர்கள் விழுதுகள் அறக்கட்டளை எனும் அமைப்பை நடத்தி வருகின்றனர். இதன் மூலம் அரசுப் பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்தல், ஏழ்மையான மாணவர்களுக்கு உதவிகள் வழங்குதல் மற்றும் 10, பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில் சிறப்பிடம் பெறும் மாணவர்களுக்கு ஊக்க நிதி வழங்குகின்றனர்.

இந்தாண்டுக்கான நிதியளிப்பு விழா நேற்று முன்தினம் ராமேஸ்வரம் அரசுப் பள்ளி வளாகத்தில் நடந்தது. இதில் அரசுப் பள்ளி, பர்வதவர்த்தினி பெண்கள் பள்ளி மாணவிகள், சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்று தந்த ஆசிரியர்களுக்கு புத்தகங்கள், ரொக்க பரிசுகளை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் ரெஜினி, ராமேஸ்வரம் நகராட்சி தலைவர் நாசர்கான் வழங்கி பாராட்டினர்.

விழாவில் ராமநாதபுரம் தீயணைப்பு அலுவலர் அருள்ராஜன், அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் மோகன், களஞ்சியம், நகராட்சி கமிஷனர் ஆண்டவன், மீனவர் சங்க தலைவர் தேவதாஸ், நல்லாசிரியர் ஜெயகாந்தன், தாய்தமிழ் அறக்கட்டளை தலைவர் பழனிச்சாமி, சேவாபாரதி நகர் தலைவர் சுடலை, முன்னாள் ரோட்டரி சங்க தலைவர் முருகன், கம்பன் கழக பொருளாளர் ராமு உட்பட பலர் வாழ்த்தி பேசினார்கள். இறுதியாக ஆசிரியர் தினகரன் நன்றி கூறினார்.

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