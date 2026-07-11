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﻿ வடமாடு மஞ்சு விரட்டு போட்டி

﻿ வடமாடு மஞ்சு விரட்டு போட்டி

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:43 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:43 AM

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முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் அருகே கீழச்சாக்குளம் கிராமத்தில் நிறைகுளத்து அய்யனார் கோயில் கும்பாபிஷேக விழாவை முன்னிட்டு வடமாடு மஞ்சு விரட்டு போட்டி நடந்தது.

போட்டியில் மதுரை, விருதுநகர், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து 15 காளைகள், 150 க்கும் மேற்பட்ட மாடுபிடி வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர். ஒவ்வொரு காளையை அடக்க 20 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு 9 வீரர்கள் அடங்கிய மாடுபிடி வீரர்கள் பங்கேற்றனர்.

இதில் வெற்றி பெற்ற காளைகள், வீரர்களுக்கு குத்து விளக்கு, ரொக்க பணம் உள்ளிட்ட பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது. ஒரு சில மாடுபிடி வீரர்கள் காயம் அடைந்தனர். முதுகுளத்துார் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதியிலிருந்து ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். ஏற்பாடுகளை கீழச்சாக்குளம் கிராம மக்கள் செய்தனர்.

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