பள்ளிகளில் காலை உணவு திட்டம் : தினமும் ஆய்வு

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ADDED : அக் 26, 2026 10:24 PM
திருவாடானை: திருவாடானை தாலுகாவில் 40 அரசுப் பள்ளிகளில் காலை உணவு திட்டம் முறையாக செயல்படுகிறது. தினமும் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது என்று வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் விஜி கூறினார்.
அவர் கூறியதாவது: திருவாடானை தாலுகாவில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் காலை உணவு திட்டம் முறையாக செயல்பட்டு வருகிறது. 40 அரசு பள்ளிகளில் இத்திட்டம் துவக்கபட்டு தற்போது நல்ல முறையில் நடந்து வருகிறது. இப்பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் காலை உணவை ஆர்வமுடன் உண்டு பயனடைகின்றனர்.
இத்திட்டத்தில் உணவின் தரம் மற்றும் செயல்பாடுகளை உறுதி செய்யும் வகையில் தினந்தோறும் பல்வேறு பள்ளிகளுக்கு சென்று ஆய்வு செய்து வருகிறேன்.
மாணவர்களுக்கு வழங்கும் உணவின் தரம் குறையாமல் இருக்க வும், சமைக்கப்படும் முறைகள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
மாணவர்களுக்கு ஒரே மாதிரியான உணவு வழங்காமல் அவர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் ஒவ்வொரு கிழமையும் வெவ்வேறு வகையான சுவையான உணவுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
காலை 9:00 மணிக்குள் சுடச் சுட உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்றார்.