மார்பக புற்று நோய் விழிப்புணர்வு

UPDATED : அக் 31, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:07 PM
ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் செய்யது அம்மாள் பொறியியல் கல்லுாரி, ரோட்ராக்ட் சங்கம் மற்றும் செய்யது அம்மாள் செவிலியர் கல்லுாரி சார்பில் மார்பகப் புற்று நோய் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
செய்யது அம்மாள் அறக்கட்டளை உறுப்பினர் டாக்டர் ராஸிகா அப்துல்லா சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டார். அவர் பேசுகையில், பெண்களிடையே மார்பகப் புற்று நோய் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். நோயின் அறிகுறிகளை தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் ஆரம்ப நிலையிலேயே நோயை கண்டறிந்து குணப்படுத்த முடியும். பெண்கள் சுய மார்பகப் பரிசோதனை செய்து மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும். பெண்களின் உடல்நலம் தொடர்பான பிரச்னைகளைப் பேசுவதில் நிலவும் தயக்கத்தையும் சமூகத் தடைகளையும் களைந்து, விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும் என்றார். மார்பக விழிப்புணர்வை தடுக்கும் வழிமுறைகள் குறித்த நாடகம் நடந்தது. முதல்வர் ஜூலி நேசமணி, பேராசிரியர் வளனரசி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். ––