பிரீத் அனலைசர் கருவி தட்டுப்பாடு போதை வாகன ஓட்டிகள் எஸ்கேப்
பிரீத் அனலைசர் கருவி தட்டுப்பாடு போதை வாகன ஓட்டிகள் எஸ்கேப்
UPDATED : நவ 21, 2026 03:46 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:40 PM
திருவாடானை: போதையில் டூவீலர் ஓட்டுவதால் ஏற்படும் விபத்துக்களை தடுக்க போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கும் நிலையில் போதையை துல்லியமாக கண்டறியும் நவீன கருவிகள் இல்லாததால் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. திருவாடானை சப்–டிவிசனில் திருவாடானை, தொண்டி, எஸ்.பி.பட்டினம், திருப்பாலைக்குடி, ஆர்.எஸ்.மங்கலம் ஆகிய போலீஸ்ஸ்டேஷன்கள் உள்ளன. முக்கிய இணைப்பு சாலைகளில் தினமும் இரவு நேரங்களில் போலீசார் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதில் மது போதையில் அதி வேகமாக டூவீலர் ஓட்டுவோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்கின்றனர்.
இவர்கள் மீது திருவாடானை நீதிமன்றத்தில் குற்றபத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டு தினமும் பல ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமாக விதிக்கப்படுகிறது. அபராதத் தொகை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வந்தாலும் போதையில் வாகனம் ஓட்டுவோர் குறைந்தபாடில்லை. இவர்களை பிடிக்கும் போலீசார் அவர்கள் மது அறுந்தியுள்ளார்களா என்பதை கண்டறிய பிரீத் அனலைசர் என்ற கருவி பயன்படுத்துவது வழக்கம்.
ஆனால் போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் இந்த கருவிகள் இல்லை. இதனால் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று பரிசோதனை செய்து சான்றிதழ் பெற வேண்டிய நிலை உள்ளது. இது போலீசாருக்கு காலவிரயத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லும் போது போதை நபர்களுடன் வாக்குவாதம் ஏற்படுகிறது.
இதனால் சம்பவ இடத்தில் போதையின் அளவை துல்லியமாக கண்டறியும் நவீன கருவிகளை போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.