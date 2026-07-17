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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ கமுதி அருகே எருது விரட்டும் விழா

﻿ கமுதி அருகே எருது விரட்டும் விழா

﻿ கமுதி அருகே எருது விரட்டும் விழா

ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:19 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:19 AM

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கமுதி: கமுதி அருகே கே.வேப்பங்குளம் கிராமத்தில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அரியநாச்சி அம்மன், அய்யனார் கோயில் எருது விரட்டும் விழா நடந்தது. எருது விரட்டும் விழா பல ஆண்டுகளாக இங்கு பாரம்பரியமாக நடக்கிறது.

அய்யனார் கோயிலில் இருந்து வடம் ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டு கோயிலில் வைத்தனர். பின் எருது விரட்டு நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில் துாத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, மதுரை, தேனி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து 30க்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டன.

இதில் 500க்கும் மேற்பட்ட மாடுபிடி வீரர்கள் கலந்து கொண்டு மாடுகளை அடக்கினர்.விழாவில் கமுதி அதனை சுற்றியுள்ள பகுதியில் இருந்து ஏராளமானோர் பார்வையிட்டனர். ஏற்பாடுகளை கே.வேப்பங்குளம் மக்கள் செய்தனர்.

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