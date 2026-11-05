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ராமநாதபுரத்தில் பஸ் ஸ்டாண்ட் துாய்மை பணியாளர் நியமனம்
ராமநாதபுரத்தில் பஸ் ஸ்டாண்ட் துாய்மை பணியாளர் நியமனம்
UPDATED : நவ 04, 2026 11:05 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:01 AM
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ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் புதிய பஸ்ஸ்டாண்டை துாய்மைப்படுத்த 16 பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ராமநாதபுரம் புதிய பஸ்ஸ்டாண்டை தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ராஜிவ் ஆய்வு செய்தார். அப்போது பஸ் ஸ்டாண்டில் உள்ள கழிப்பறையில் மனித கழிவுகள் தேங்கியும், சிறுநீர் நிரம்பியும் வழிந்தது. பஸ் ஸ்டாண்டை துாய்மையாக வைக்குமாறு உத்தரவிட்டார். இந்நிலையில் ஸ்ரீ விநாயகா மகளிர் சுய உதவிக் குழு மூலம் 16 துாய்மைப் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு காலை, மாலை, இரவு என மூன்று நேரமும் சுழற்சி முறையில் துாய்மை பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.